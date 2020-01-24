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Во Франковске представителям ОБСЕ рассказали о захватах храмов УПЦ сторонниками ПЦУ

24.01.2020 / 15:09
Во Франковске представителям ОБСЕ рассказали о захватах храмов УПЦ сторонниками ПЦУ
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Были обсуждены вопросы религиозной свободы

В Ивано-Франковске в офисе миссии ОБСЕ состоялась встреча секретаря Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Василия Романюка с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской епархии.

«Во время мероприятия были обсуждены вопросы религиозной свободы, соблюдение прав верующих УПЦ на Прикарпатье, в частности, ситуации с захватами храмов представителями ПЦУ в селах Пробойновка и Гринява Верховинского района», - сообщили в епархии.

Как сообщалось, в мае 2019 года также состоялась встреча секретаря Ивано-Франковской епархии УПЦ с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, во время которой обсуждались вопросы религиозной свободы, соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.

Источник: Inpress.ua
ОБСЕ, УПЦ
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