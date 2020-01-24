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Участника АТО "Пуму" отпустили под домашний арест

24.01.2020 / 15:23
Участнице АТО Инне Грищенко, позывной "Пума", задержанной по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака, изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом сообщила адвокат Грищенко Елена Помазановская.

Прямая речь: "Резолютивная часть решения суда: "Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест".

Решение вынес Апелляционный суд Киева 23 января.

Как уточнила Помазановская в комментарии, Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 февраля.

Напомним: участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что в делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Подозрение семье Грищенко в деле убийства Шеремета не объявляли.
27 декабря Печерский суд Киева продлил арест Инне Грищенко до 24 февраля 2020 года.

Источник

домашний арест, мера пресечения, Инна Грищенко
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