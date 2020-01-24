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В УПЦ рассказали, почему Бог не всем парам дает детей

24.01.2020 / 15:45
В УПЦ рассказали, почему Бог не всем парам дает детей
Черновицко-Буковинская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Архиепископ рассказал, что дети-сироты любят приемных родителей

Иногда Господь не дает детей семейным парам, чтобы они могли помочь другим, в частности, сиротам.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, об этом рассказал архиепископ Банченский Лонгин (Жар).

«Если будем заботиться только о себе, то это не очень (хорошо, - ред.) перед Богом.

Сегодня очень много сирот. Говорят, что эти дети плохие, что родители у них не добрые... Пусть не боится никто. Не бывает такого!», - подчеркнул владыка Лонгин.

Архиепископ рассказал, что дети-сироты любят приемных родителей.

«Что мы посеем в сердцах и душах, то в них и будет! Я думаю, что Господь поэтому и не дает своих, чтобы брали этих ненужных никому детей и были вместе с ними.

Я вам хочу сказать, что столько любви не видел как у детей-сирот. Они, когда обнимают, то всей душой, не руками и телом, а душой. Пусть каждый почувствует это на себе», - пожелал он.

Как сообщалось, в Черновицкой области в селе Молница в детском доме, который опекает Банченский монастырь, наместником которого является архиепископ Лонгин, воспитываются 415 детей. 

Источник: Inpress.ua
дети, УПЦ
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