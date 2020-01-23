Арахамия: следует приостановить приведение законов Украины в соответствие с законами ЕС

Об этом шла речь в выступлении нардепа в Украинском доме в Давосе

Прямая речь Арахамии: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это не правильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам.

Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют.

Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться".

Арахамия уверен, что в Украину будут приезжать инвесторы "ради использования наших различий".

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