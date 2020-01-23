МИД объявил о подготовке визита Макрона в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что дата визита не указана. Визит обсудили в контексте двустороннего диалога в 2020 году.

"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину", - говорится в сообщении.

Источник