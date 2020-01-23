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МИД объявил о подготовке визита Макрона в Украину

23.01.2020 / 17:51
Заместитель министра иностранных дел Украины во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсудили подготовку визита французского президента Эммануэля Макрона в Украину.

Об этом сообщает  пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что дата визита не указана. Визит обсудили в контексте двустороннего диалога в 2020 году.

"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину", - говорится в сообщении.

Источник

визит, МИД, Макрон
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