Обмен "всех на всех", разведение еще в трех пунктах: Зеленский озвучил договоренности

Об этом речь шла на брифинге лидеров "нормандской четверки" в Париже

В своей речи Зеленский отметил, что представлял он Украину не один, а чувствовал поддержку украинцев.

Прямая речь: "Вместе со мной были правда, желание справедливости и достижения мира в моей родной стране".

Зеленский отметил, что украинская сторона подчеркнула, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента - безопасности.

По его словам, стороны согласовали, что полное всестороннее и бессрочное прекращение огня должно начаться до конца 2019 года.

Должен быть расширен мандат СММ ОБСЕ: миссия должна осуществлять мониторинг круглосуточно.

Стороны поддерживают разработку и реализацию долгосрочного плана по разминированию территорий.

Страны участницы способствуют взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Было согласована необходимость верифицировать полные списки этих лиц.

Согласовано обсуждение в рамках контактной группы о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках, имеющих важное гуманитарное значение для всех украинцев.

Зеленский отметил, что настаивал на восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей. Он выразил уверенность, что стороны вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече через 4 месяца.

Президент Украины отметил, что во время встречи "множество раз" подчеркивал важность вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения военных вооруженных формирований в ОРДЛО.

Также он подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно соответствии законодательства Украины и стандартов ОБСЕ на основе копенгагенских критериев.

Прямая речь о "формуле Штайнмайера": "Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления ОРДЛО и инкорпорирования "формулы Штайнмайера". Безусловно есть еще много вопросов, которые нам к сожалению, не удалось решить. Нужно обязательно это сделать в будущем. Уверен, мы это обязательно это сделаем вместе".

Напомним, "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.

3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Зеленский надеялся, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".

1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.

3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.

Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

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