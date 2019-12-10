В Киев прибыла чудотворная икона Божией Матери «Страстная»

Чудотворная икона Божией Матери «Страстная» прибыла сегодня в столичный храм преподобного Феодора Освященного.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт храма Feodor.kiev.ua, святыня пробудет в храме по 6 января. Ежедневно, в 13.00 и 18.30 перед иконой будут служить молебен с акафистом.

Почитаемый образ Божьей Матери «Страстная» получил свое название из-за изображенных рядом с ликом Богородицы двух ангелов, которые держат в руках орудия Страстей Христовых - один ангел изображен с крестом, другой - с губкой и копьем.

Икона была написана в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне по заказу жены представителя известного дворянского рода Петра Балашева специально для Свято-Покровского храма в селе Отченашевка (ныне Комаргород) на Виннитчине в 1903 году.

После революции 1917 года и до открытия храма, которое произошло во время войны, образ хранил на чердаке своего дома чтец церкви Иван Герега.

В 1990 году храм в селе Отченашевка вновь открыли, в него возвратили все его святыни.

Перед образом стали совершать молебны, акафисты, и по молитвам верующих Богородица начала являть Свою помощь многим приходящим к Ней в скорбях и болезнях.

Свято-Феодоровская церковь находится по адресу: Киев, ул. Овручская, 7 (станция метро «Лукьяновская»).

Храм открыт с 08.00 до 20.00.