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В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей

09.09.2019 / 15:38
В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей
Фото: mitropolia.spb.ru Источник: patriarchia.ru
8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда

В 78-ю годовщину начала фашистской блокады, 8 сентября, в Санкт-Петербурге молитвенно почтили память погибших.

По традиции на Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония возложения венков и цветов, сообщает patriarchia.ru.

Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Назарием возложила к монументу Матери-Родины венок. У гранитной стены с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» священнослужители пропели «Вечную память» погибшим.

Во всех храмах города было совершено поминовение умерших «от ран, глада и хлада». Во всех районах Санкт-Петербурга также прошли торжественные траурные церемонии в память о первом дне блокады Ленинграда. В течение дня все желающие могли принять участие в акции поминовения жертв блокады, организованной «Комитетом 8 сентября».

*8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. За это время на город было выпущено около 170 тысяч снарядов и бомб, число умерших от обстрелов, холода и голода составило 700 тысяч человек. При обороне и освобождении города погибло 2 млн воинов.

Источник: Inpress.ua
православие
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