СБУ: на территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев

"Работа СБУ по освобождению граждан Украины (из тюремного заключения в РФ – ИФ ) продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", – сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 7 сентября.

В ведомстве ответили, что с 2014 года из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.

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