Епископ Виктор (Коцаба) рассказал, как преодолеть обиду

Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях Епископ Барышевский Виктор (Коцаба) рассказал, как преодолеть обиду.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится на блоге korrespondent.net.

«Боль бывает разной. Мы боимся боли, хотя и знаем, что физические муки и физическая боль — явление преходящее, часто даже быстротечное. Более того, физическую боль почти всегда следует воспринимать как своего рода защитную реакцию организма на внешние раздражители. Например, если бы у нас не было болевых ощущений, то попав на мороз, мы бы замёрзли, так и не поняв, что умираем. Поэтому, хотя мы и боимся боли и стараемся её избежать, она будет сопровождать нас до конца земной жизни. Можно даже сказать так: как только мы перестанем ощущать боль — наша жизнь закончится», - рассказал епископ.

Он подчеркнул, что иногда душевная боль может быть страшнее физической.

«С другой стороны, есть боль намного страшнее физических мук — и потому, что она никак не связана с телесными ощущениями, и потому, что может продолжаться очень долго. Это боль душевная.

Определить, что именно у тебя болит, когда болит душа, — невозможно. Из медицинской практики известно, что правильно диагностировать заболевание — значит больше чем наполовину его излечить. Например, если мы порезали себе палец, то точно знаем, что нужно делать: взять йод, бинт, вату...

А вот что делать, когда болит душа? Что лечить и как? Вопрос сложный. Особенно, когда душа болит от обиды, которую нанёс близкий нам, дорогой сердцу человек (такое, к сожалению, бывает)... Что мы, как христиане, должны делать в таком случае?», - спрашивает епископ.

Владыка Виктор напомнил, что «первое лечебное средство от душевной боли — это прощение. Однако тут следует помнить, что когда мы говорим о прощении, то речь идёт не о вынужденном состоянии, в котором человек договаривается сам с собой о том, что больше не будет обижаться на обидчика.

Прощение — это особое состояние, когда не может быть никакой принуждённости, так как обиды больше не существует. Кроме того, если мы простили по-настоящему, то с этого момента обидчик — наш брат (или сестра). А то есть, прощение — не принуждение, не уговор с собой, а радость от любви, которую мы способны разделить ещё с кем-то, позабыв об обиде, даже если в душе ещё остался рубец, а память имеет свойство сохранять информационные файлы».

Он рассказал, каким является второе условие победы над душевной болью.

«Второй элемент победы над душевной болью — это христианская любовь. Тот, кто любит ближнего своего, кто видит в нём образ Божий, никогда не примет обиду за правду. Он будет понимать, что источник любого зла лежит вне пределов того самого образа Божьего. Подлинный христианин всегда будет отделять грех от того, кто его совершил. Тогда и любовь не будет разрушена и не исчезнет», - рассказал епископ УПЦ.

Архиерей отметил важность молитвы.

«Третий элемент — это молитва. Молитва за всех, кто причиняет нам боль. Молитва за всех, кто любит и не любит нас. А особенно, молитва за человека, из-за действий и поступков которого болит душа.

Ещё раз перечислим ингредиенты, из которых мы можем приготовить наше лекарство от душевной боли: прощение, любовь, молитва. Лечебный рецепт будет тогда выглядеть так: погружаем душу в прощение, наполняем её любовью и омываем молитвой. Тогда и боль пройдёт, и радость придёт. Потому что тот, кто умеет прощать, любить и молиться, будет самым счастливым человеком в мире!», - подчеркнул епископ УПЦ.