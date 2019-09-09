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В МИД Франции заявили о шансе на разрешение конфликта Украины и РФ

09.09.2019 / 16:18
Обмен политзаключенными между Украиной и РФ стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает радио Europe 1.

По его словам, "это шанс, открылась дверь для начала движения к урегулированию этого конфликта".

Добавим, ранее Ле Дриан заявил, что основной темой переговоров Франции и России в формате "2+2" будет конфликт в Украине.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации минских соглашений.

Источник 

Франция, обмен пленными, Жан-Ив Ле Дриан
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