Войти | Зарегистрироваться
17:54

понедельник,
09 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кабмин одобрил соглашение о передаче налоговой информации о гражданах США

09.09.2019 / 16:52
КМУ 6 сентября одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" и связанные законопроекты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как напомнили в Минфине, межправительственное соглашение о применении положений FATCA подписали 7 февраля 2017 года в Киеве Украина и США. Теперь соответствующий законопроект должна ратифицировать Верховная рада.

Для имплементации соглашения FATCA были разработаны изменения в украинское законодательство, в частности, в Налоговый Кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны и "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета

"Указанные изменения в законодательство Украины позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках соглашения о применении положений FATCA, но и других международных договоров, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в т.ч. осуществление автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS", - говорится в сообщении.

Источник 

США, Кабмин, налоговая информация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.