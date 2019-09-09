Кабмин одобрил соглашение о передаче налоговой информации о гражданах США

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как напомнили в Минфине, межправительственное соглашение о применении положений FATCA подписали 7 февраля 2017 года в Киеве Украина и США. Теперь соответствующий законопроект должна ратифицировать Верховная рада.

Для имплементации соглашения FATCA были разработаны изменения в украинское законодательство, в частности, в Налоговый Кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны и "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета

"Указанные изменения в законодательство Украины позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках соглашения о применении положений FATCA, но и других международных договоров, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в т.ч. осуществление автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS", - говорится в сообщении.

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