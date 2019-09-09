Музею Киевских духовных школ подарили крест известного старца

Крест, который принадлежал известному подвижнику благочестия, архимандриту Павлу (Груздеву), 6 сентября был подарен церковно-археологическому музею Киевской духовной академии и семинарии.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и КДАиС.

Отец Павел родился 23 января 1910 года в Ярославской губернии. В 6 лет, когда отца забрали на войну, и семья стала бедствовать, перешёл жить в мологский Афанасьевский женский монастырь, где подвизались его тёти.

Носить подрясник ему в 8 лет благословил Патриарх Московский Тихон, некоторое время проживавший в этой обители. После закрытия монастыря 3 января 1930 года перебрался в Хутынскую обитель.

Пострижен в рясофор по благословению будущего Патриарха Алексия (Симанского).

В 1941 году был арестован по делу архиепископа Ярославского Варлаама (Ряшенцева) и отправлен в тюрьму в Ярославле. Там на допросах его подвергали жестоким пыткам.

Все арестованные вместе с отцом Павлом были расстреляны. Отца Павла лишили свободы на 6 лет.

Во время пребывания в тюрьме он помогал другим заключённым.

Выйдя на свободу, дважды подавал прошение на хиротонию. После реабилитации подал прошение снова и в марте 1958-го был рукоположен во диакона и, следом, в священника. В 1961 году пострижен в монашество.

За ревностное служение отца Павла почитали далеко за границами села и даже области. Самые разнообразные люди ехали к нему за утешением и решением жизненных проблем. Он учил всех христианской любви просто: притчами, жизненными рассказами, некоторые из которых были записаны и позже изданы.

Отец Павел (Груздев) явил пример христианского нестяжания. За свою жизнь не накопил никаких материальных ценностей.

В 1983 году был возведён в сан архимандрита. Несмотря на тотальную слепоту и тяжелое заболевание продолжал служить и проповедовать, принимать людей.

Почил старец 13 января 1996 года. Погребён при большом стечении народа на Леонтьевском кладбище города Тутаев, рядом с родителями.