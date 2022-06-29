Блогер Хурсин выразил обеспокоенность судьбой 500 млн, собранных на «Байрактары»





«Что будет с огромными деньгами которые собирали всем миром? Ведь большинство украинцев, которые жертвовали на закупку беспилотников, отправляли свои деньги на целевую закупку».

Блогер отмечает, что это было всенародное движение и даже дети скидывали свои карманные деньги, так, например, маленький сын моего знакомого перевел свои 300 грн, которые собирал на поход в Макдональдс в ожидании, когда его снова откроют. Что теперь будет с этими огромными средствами? - задается вопросом Хурсин.

«Это ведь более 500 000 000 гривен, огромная сумма, тем более в такие тяжёлые времена. Когда многие потеряли и свой дом и работу», - уточняет блогер.

«Почему тот, кто собирал эти деньги под свое раскрученное имя, просто написал "спасибо Байкар (производитель)"? И всё. Почему не написал, например что раз вы даете 3, мы купим ещё 3 или даже 4? – удивляется блогер. – Или не пообещал, например передать эти деньги для помощи тем кто потерял жилье и (или) своих близких в следствии боевых действий? Или на лечение раненных военных и гражданских? Или на восстановление разрушенных городков и сел? Или ещё на какое-то хорошее и доброе дело? Что за странная пауза и что за просто "спасибо"? Дождутся ли украинцы какого-то отчёта куда пойдут собранные деньги?» - резюмирует автор поста.

Под постом блогера развернулась активная дискуссия среди подписчиков - относительно нечистоплотности самого сбора и «афере века» от фонда Притулы.

Как писала ранее Украинская правда, украинцы откликнулись на инициативу телеведущего Сергея Притулы и в рекордные сроки – за три дня – собрали 600 миллионов гривен на четыре беспилотных аппарата «Байрактар», тогда как целью было собрать всего 500 миллионов.

Вскоре стало известно, что турецкий производитель беспилотников отказался брать собранные деньги и в знак восхищения солидарностью украинцев заявил о предоставлении трех «Байрактаров» бесплатно.