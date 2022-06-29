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В Одессе духовная семинария УПЦ объявила набор студентов

28.06.2022 / 19:35
В Одессе духовная семинария УПЦ объявила набор студентов
Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы поступить в семинарию, необходимо подать документы в приемную комиссию до 15 августа

В Одессе духовная семинария Украинской Православной Церкви объявила набор студентов на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Одесской епархии, учебное заведение осуществляет подготовку будущих священнослужителей Православной Церкви

Одесская духовная семинария расположена на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря на живописном берегу Черного моря. Срок обучения в духовной школе – 4 года. Воспитанникам в семинарии предоставляют общежитие и обеспечивают трехразовым питанием.

Чтобы поступить в семинарию, необходимо подать документы в приемную комиссию до 15 августа.

Также при ОДС действуют регентское, золотошвейное и иконописное отделения, расположенные на территории Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря. Здесь юноши и девушки изучают богословские предметы и получают профессиональные навыки, которые могут применить на благо Святой Церкви.

Сроки подачи документов на регентское, золотошвейное и иконописное отделения также до 15 августа.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ, семинария
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