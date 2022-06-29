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Семья священника УПЦ нуждается в средствах на лечение сына

28.06.2022 / 15:55
Семья священника УПЦ нуждается в средствах на лечение сына
Источник: Центр информации УПЦ
Мукачевская епархия просит поддержать семью отца Георгия, чтобы помочь Кириллу побороть недуг и полноценно слышать, радоваться жизни, в полной мере чувствовать красоту этого мира

Семья священника Украинской Православной Церкви нуждается в средствах для дорогостоящей реабилитации сына после операции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, Мукачевская епархия УПЦ просит оказать молитвенную и финансовую помощь семье протоиерея Георгия Малеты.

У сына священника Кирилла, которому 1 год 8 месяцев, обнаружили проблему со слухом, а именно двустороннюю нейросенсорную глухоту. При поддержке добрых людей и государственной программы в Киевском институте отоларингологии мальчику провели сложную операцию по установке слуховых имплантов стоимостью 60 тысяч евро. Теперь ребенку предстоит пройти продолжительный и дорогостоящий период реабилитации.

Мукачевская епархия просит поддержать семью отца Георгия, чтобы помочь Кириллу побороть недуг и полноценно слышать, радоваться жизни, в полной мере чувствовать красоту этого мира.

Помочь семье священника можно перечислив средства на карту ПриватБанка: 4149 4993 8105 0895. Малета Иванна Ивановна (мама Кирилла).

Источник: Inpress.ua
помощь, УПЦ
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