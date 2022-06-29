УПЦ в епархиях помогает ВСУ, беженцам, больным и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и Фонд Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир Вам» приобрели продукты на 50 тыс. грн. для сотен беженцев, еженедельно получающих помощь в Иверском храме города Днепр.

Волонтерская команда «Добро объединяет» Одесской епархии доставила в Николаев очередной гуманитарный груз для военнослужащих ВСУ.

В Харькове священнослужители Трехсвятительского и Владимирского храмов УПЦ развезли гуманитарную помощь нуждающимся жителям города.

Также епархиальные волонтеры передали медикаменты и медицинские принадлежности в Харьковскую городскую многопрофильную больницу №18 и Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи № 4.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента председатель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению священник Александр Гладыш и клирик Николаевского кафедрального собора протодиакон Григорий Гришко в очередной раз передали гуманитарную помощь в виде продуктов питания местной бригаде военнослужащих.

В Кировоградской епархии на территории кафедрального собора Рождества Божьей Матери была оказана благотворительная помощь переселенцам, нашедшим временное жилье в Кропивницком. Так, продуктовые наборы, детское питание, сладости, средства гигиены и другие вещи первой необходимости получили около 150 семей.

Клирики кафедрального собора посетили дом престарелых «Милосердный самарянин», который находится под духовной опекой и на полном материальном обеспечении Управления Кировоградской епархии УПЦ. Священнослужители пообщались с жителями заведения и передали им продуктовые наборы, медикаменты, крупы, молоко, сладости, средства гигиены и другие вещи первой необходимости.

Благовещенский храм Кропивницкого продолжает ежедневно кормить свежими обедами вынужденных переселенцев и местных нуждающихся. С начала полномасштабной войны приходские волонтеры издали выдали 9 тысяч обедов.

Настоятель Троицкого храма Кременчуга протоиерей Анатолий Дружко вместе с прихожанами передал для детей Кременчугского областного специализированного дома ребенка продукты питания.

Епархиальные волонтеры во главе с протоиереем Константином Масловым передали для воинов ВСУ две партии помощи, в которую вошли перевязочные материалы, медикаменты, турникеты, головные уборы и продукты питания.

Покровский приход села Каменные Потоки передал воинам ВСУ благотворительную помощь в виде лопастей, топоров, перчаток, затеняющей сетки, а также пищевых продуктов.

В Мукачевской епархии в Покровском храме села Приборжавское был совершен молебен перед отправлением на передовую воинов-односельчан.

Также настоятель прихода протоиерей Александр Ряшко совершил освящение автомобиля, который для нужд ВСУ приобрели благотворители и прихожане храма. В автомобиль загрузили снаряжение и провизию для Защитников Украины.

Полтавская епархия продолжает активно помогать всем нуждающимся. Благотворительная деятельность епархии включает сотрудничество с медицинскими учреждениями. О примере такого сотрудничества рассказала директор Полтавского реабилитационного центра Любовь Сичко.