Прогнозы для ETH, BTC и других валют

Многие начинающие инвесторы интересуются перспективами криптовалют, и это неудивительно, ведь прежде чем осуществить финсовые вложения, необходимо тщательно изучить то, во что они будут инвестированы. В противном случае появляется риск не получить желаемого результата и даже уйти в минус. Во избежание этих последствий в данной статье будет описаны возможные перспективы и прогнозы валют.

1. Bitcoin. Он считается самым популярным среди всевозможных денег среди криптоиндустрии. По этой причине трудно предположить, что у него найдется достойный соперник, который не только составит серьезную конкуренцию, но и даже сдвинет его с лидирующих позиций. Именно BTC положил начало всему течению крипто-денег и является самым востребованным. Предполагается, что в этом 2022 году вершиной будет не более $125 тысяч, но и не менее $100. Однако, если обстоятельства примут непредсказуемый для всех оборот, можно ожидать сравнения биткоин с золотом. Таким образом, сумма может дойти до $500 тысяч.

2. Ethereum. Это вторая по счету валюта, обороты популярности которой набираются ежедневно. Люди, инвестирующие свои финансы именно в нее, предполагают, что она все же сумеет обогнать биткоин. Однако даже если предположить такой вариант, можно прийти к отрицательному исходу, поскольку ETH имеет трудности с масштабированием. Чтобы реализовать желаемый для многих рост, ему нужно возрасти в три, а то и в пять раз.

3. Solana и многие другие «антибиткоины». На сегодняшний день они заполонили собой немало пространства и заставили говорить о себе многих инвесторов, привлекая внимания. Если обратиться к статистике, можно увидеть, что они заняли девятое по счету место среди всей капитализации рынка. Приблизительно таким же сегментом обладают и остальные нововведенные валюты. Многие конкуренты ETH имеют ресурсы для соперничества, однако четко определить лидера среди них и не прогадать, довольно трудно. По этой причине многие люди, осуществляющие вложения, делают выбор в пользу приобретения набора, который составляют несколько разнообразных монет.

4. DeFi. Практически каждый инвестор наслышан и знает о том, какой рост этой валюты произошел в 2020 году. Мало кто предвидел такой исход, однако некоторые люди, узко специализирующиеся в этом, сумели увидеть перспективы развития и вовремя осуществили инвестиции. При этом сложность процесса заключается не только в своевременном вложении денег, но и в их выводе. Ведь можно успешно инвестировать средства в стремительно развивающийся проект, валюту, но не забрать их в нужное время, решив подождать ещё для большего накопления, однако в один момент система может дать неожиданный сбой, а ожидания не оправдались, и по определённым причинам любая валюта может обрушиться. Сейчас DeFi и его децентрализованные системы финансов не доходят и до одного процента всей рыночной капитализации банков мира. Однако, невзирая на это, для многих трейдеров это хороший вариант, поскольку большинство из них придерживаются мнения о том, что криптокапитальные рынки в скором времени вытеснят учреждения централизованного формата.

5. NFT. Оценить его и вместе с тем капитализацию рынка довольно трудно, поскольку они не являются взаимозаменяемыми. Несмотря на текущее существование на рынках, валюта остаётся для многих малоизведанной и потому сопряжена с определенными рисками. Впрочем, риски возникают при любых вложениях.

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