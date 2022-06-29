В УПЦ основали награду для священников и мирян, проявивших стойкость в вере

В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви учредили особый знак отличия «За верность Церкви и мужество».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, знаком отличия будут поощряться клирики, монахи, монахини и миряне, проявившие стойкость в вере и мужество в непростое время испытаний.

«Нагрудный знак «За верность Церкви и мужество» учрежден в связи со сложными общественными и межконфессиональными условиями, в которых сегодня оказалась Украинская Православная Церковь в целом и Черкасская епархия, в частности, а также в связи с необходимостью моральной поддержки верных священнослужителей и мирян, которые продолжают твердо и непоколебимо защищать свою веру и Церковь в этих условиях», - отметили в епархии.

Награда «За верность Церкви и мужество» Черкасской епархии представляет собой нагрудный знак – равноконечный рубиновый крест на колодке из бордово-золотой ленты.

В центре креста расположена икона небесного покровителя Черкасщины – святого преподобномученика Макария, архимандрита Переяславского и Каневского, чудотворца. Все знаки отличия предварительно будут освящаться на мощах святого преподобномученика Макария.

Знаком отличия «За верность Церкви и мужество» Черкасской епархии будут награждаться:

священнослужители, проявившие верность святой Православной Церкви и мужество, отстаивая свою веру и защищая свои храмы от захватов;

игумены, игумении, монахи и монахини монастырей, которые стоят в Православной вере, сохраняя вековые традиции монашества и богослужебной практики;

миряне, которые пострадали, защищая свои храмы от посягательств раскольников и активно свидетельствуют о канонической истине Церкви, а также защищают Церковь, не смотря на внешнее давление;

священнослужители и миряне, самоотверженно трудящиеся в пастырской, информационной, юридической и других сферах, защищая каноническую Украинскую Православную Церковь и права ее верных от нарушений и дискриминации;

священнослужители Черкасской епархии, которые хотя в свое время и уклонились в раскол, но искренне раскаялись, вернулись в лоно Матери-Церкви и мужественно преодолели во вверенных им религиозных общинах все негативные последствия своего отступления.

Митрополит Феодосий 27 июня освятил знаки отличия «За верность Церкви и мужество» на мощах святого преподобномученика Макария, архимандрита Переяславского и Каневского, чудотворца, которые покоятся в Архангело-Михайловском кафедральном соборе Черкасс.