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В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы нуждающимся

28.06.2022 / 14:07
В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Подать заявку на получение продуктового набора можно, связавшись с сотрудниками Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам

В Киеве Центр гуманитарной и социальной помощи Украинской Православной Церкви передал продуктовые наборы для переселенцев и нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, православные волонтеры регулярно выдают продуктовые наборы беженцам и всем нуждающимся в материальной помощи.

В продуктовые наборы входят крупы, растительное масло, рыбные и мясные консервы и другие продукты. Помощь от Церкви на сумму в 60 тыс. грн. получили 85 человек. Сейчас формируются списки и собираются продукты для последующей выдачи.

Подать заявку на получение продуктового набора можно, связавшись с сотрудниками Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Для этого необходимо зарегистрироваться и предоставить необходимые документы сотрудникам Синодального отдела УПЦ: Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 70-я, 12 кабинет, тел +38 (044) 255-12-63, +38 (050) 342-27-39.

Поддержать миссию Синодального социально-гуманитарного отдела УПЦ можно по реквизитам.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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