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На Закарпатье верующие УПЦ передали автомобиль для ВСУ

28.06.2022 / 13:42
На Закарпатье верующие УПЦ передали автомобиль для ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
Автомобиль вместе с гуманитарным грузом 27 июня отправили на передовую

В Закарпатской области прихожане храма села Приборжавское собрали средства на приобретение автомобиля для украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, по инициативе верующих был организован сбор средств на автомобиль для воинов-односельчан.

Прихожан в их добром начинании поддержал и настоятель - протоиерей Александр Ряшко.

Автомобиль вместе с гуманитарным грузом 27 июня отправили на передовую.

В марте приход села присоединился к приобретению и отправке спецавтомобиля для 128-й Закарпатской бригады.

В пасхальные дни прихожане Покровского храма в Приборжавском отправили паски жителям пострадавших районов Киевской области.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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