На Закарпатье верующие УПЦ передали автомобиль для ВСУ

В Закарпатской области прихожане храма села Приборжавское собрали средства на приобретение автомобиля для украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, по инициативе верующих был организован сбор средств на автомобиль для воинов-односельчан.

Прихожан в их добром начинании поддержал и настоятель - протоиерей Александр Ряшко.

Автомобиль вместе с гуманитарным грузом 27 июня отправили на передовую.

В марте приход села присоединился к приобретению и отправке спецавтомобиля для 128-й Закарпатской бригады.

В пасхальные дни прихожане Покровского храма в Приборжавском отправили паски жителям пострадавших районов Киевской области.