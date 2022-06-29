Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге священномученика Владимира, убитого в 1918 году

Митрополит Владимир (Богоявленский) стал одним из первых, кто отдал свою жизнь за веру во Христа в числе сонма новомучеников и исповедников прошлого века.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Митрополит Владимир действительно уникальная фигура. Он с ноября 1912 года по март 1917 года возглавлял Святейший Синод РПЦ. Был единственным иерархом РПЦ Синодального периода, последовательно занимавшим все три митрополичьи кафедры в Российской империи (Петербургскую, Московскую и Киевскую). Он был внесен в список кандидатур на выборах патриарха. В конце концов митрополит Владимир был тем, кто сообщил участникам Поместного Собора, что жребий быть патриархом выпал митрополиту Тихону (Белавину)», - сказал епископ Виктор.

Он напомнил, что с 23 ноября 1915 года владыка Владимир занимал Киевскую кафедру, а 25 января 1918 года вооруженные представители революционных сил его убили.

«Принято считать, что Киевский первоиерарх был убит большевиками. Однако в последнее время среди исследователей существует мнение, что расстреляли владыку Владимира представители анархистского течения, а большевики имели к этому только косвенное отношение», - отметил иерарх УПЦ.

Владыка, считает, что если действительно из большевиков лично никто и не давил на курок револьвера, из которого был убит первый священномученик-архиерей ХХ века, считать их невиновными все равно нельзя. «Потому что именно большевистская ненависть по отношению к Церкви, постоянная антицерковная пропаганда, клевета и оскорбления в адрес священников - все это привело к масштабному кровопролитию и убийствам. И речь идет не только о митрополите Владимире, но и о десятках тысяч верующих, измученных в тюрьмах и концлагерях. Их кровь не только на руках палачей, но и тех, кто этих палачей мотивировал», - пояснил архиерей.

Епископ Виктор констатировал, что и сегодня в Украине немало людей, которые позволяют себе всячески унижать нашу Церковь и ее верующих. «Нас обзывают предателями, эфесбешниками в рясах, москалями. Рано или поздно такие слова выливаются в конкретные действия и поступки – уже не редкие случаи избиения священников и мирян УПЦ. Люди, которые делают такое, часто сами не понимают, что подражают большевикам и коммунистам», - продолжил иерарх УПЦ.

«В начале ХХ века гонения на Церковь бушевали в Киеве. Митрополит Владимир стал одним из первых, кто отдал свою жизнь за веру во Христа в числе сонма новомучеников и исповедников прошлого века. И 100 лет спустя, Украинская Православная Церковь как в столице нашего государства, так и за пределами златоглавого Киева, снова страдает», - отметил владыка.

В завершении епископ пожелал, чтобы Господь молитвами священномученика Владимира, на нашу землю вернулся такой желанный мир, а Церковь Христова в Украине получила возможность свободно и беспрепятственно совершать свою спасительную миссию.