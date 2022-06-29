Верующие епархий УПЦ рассказали о жизни церковных общин после захватов храмов

Верующие Украинской Православной Церкви на Ровенщине и Кировоградщине, несмотря на захват храмов, продолжают богослужебную жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Ровенской области Онуфриевский приход села Мошков впервые после захвата отметил свой престольный праздник в новом храме.

Несколько месяцев назад в селе Мошков епископ Пимен освятил храм, построенный вместо захваченного ПЦУ в 2019 году.

В день памяти преподобного Онуфрия приход собрался впервые, чтобы прославить святого как покровителя села и храма.

С приветственным словом к прихожанам обратился настоятель Покровского прихода села Косарево протоиерей Петр Крюков. Приветствуя людей, священник подчеркнул важность стойкости в вере и пожелал часто собираться на этом святом месте и прославлять великого угодника Божьего.

В Кировоградской области в селе Аджамка церковная община УПЦ после захвата их храма вынуждена собираться на богослужение в жилых домах прихожан.

Богослужение возглавил наместник Елисаветинского монастыря архимандрит Мануил.

«Это стало особым актом духовной братской поддержки для церковной общины. Ведь после того, как на приходе храм рейдерским способом был захвачен представителями местных властей и ПЦУ, православная церковная община Аджамки вынуждена собираться на богослужение в жилых домах прихожан. Объединение, единство, а главное верность Христу и его Святой Церкви – вот отличительные черты православной аджамской общины, основу которой составляет молодежь», – поделились в епархии.