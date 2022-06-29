Священник УПЦ объяснил, почему Церковь против веры в переселение душ

Теория реинкарнации не просто интеллектуально несостоятельна, но еще и морально опасна.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Подлинная христианская жизнь требует от человека максимальной отдачи, постоянной работы над собой в деле борьбы с пороками и взращивания добродетелей. Потому, мне кажется, что вера в перевоплощение душ - это своего рода духовное успокоительное, мол, ничего страшного, если я паскудно проведу эту жизнь, если что не так, то поправлю свое положение в будущем. На самом же деле отношение к реинкарнации у подобного рода людей такое же поверхностное, как и вообще отношение к духовной жизни», - отметил священник.

Он объяснил, что часто люди, которые верят в переселение душ, ищут свидетельства людей, которые якобы вспоминают свои прошлые жизни, однако «подавляющее большинство феноменов „воспоминания“ прошлых жизней возникали именно в индуистской среде, что не может не породить сомнений в истинности подобной аргументации».

Кроме того, в некоторых посвященных реинкарнации книгах или брошюрах описано множество свидетельств припоминания прошлых жизней, но практически все они либо однообразны, либо вообще непроверяемые.

«Следующий аргумент в пользу адекватности теории перевоплощения душ связан с указанием на ту мысль, что она якобы разрешает проблему существования страданий зла в мире. Но такое понимание довольно поверхностное. Вспомним о том, что каждую последующую жизнь душа проживает как расплату за жизнь предыдущую, за совершенное в ней зло. Таким образом, получается, что проблема зла и страданий не решается, а фактически растягивается в бесконечность», - подчеркнул протоиерей Владимир.

Также священник напомнил, что если верить, что каждая душа путем многочисленных перевоплощений становится все лучше и лучше, то должен быть виден общий нравственный рост человечества, однако пример никогда человечество не совершало столько зла, как в XX–XXI веках.

«Человеческие жертвоприношения ацтеков - лишь „цветочки“ по сравнению с массовыми убийствами, геноцидами, терроризмом, колоссальным развитием оружия и пр. печальными примерами, имевшими место в недалеком прошлом и наблюдаемые нами сегодня», — отметил отец Владимир.

Также он привел аргумент веры в фиксированное количество душ, т. е. новые души не создаются, не рождаются, не возникают, но тогда как тогда объяснить рост населения планеты, особенно учитывая, что часть душ растворяется в нирване (в буддизме) или Брахмане (в индуизме)? Ответ очевиден - никак.

Священник подчеркнул, что не существует никаких внятных аргументов в пользу теории реинкарнации: «Она говорит о цикличности бытия, а потому умаляет значение исторического процесса, так как исключает возможность возникновения решающих, судьбоносных событий. Она устраняет остроту человеческого жизненного выбора, а отсюда и ответственности за него. Она учит о том, что „спасение утопающего - дело рук самого утопающего“, ведь он сам виноват в своем бедственном состоянии. Она поддерживает гордость в богатых и стыд в бедных, в ней нет места прощению».