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Глава Госэтнополитики заявила, что решать судьбу храмов УПЦ могут только прихожане

28.06.2022 / 11:55
Глава Госэтнополитики заявила, что решать судьбу храмов УПЦ могут только прихожане
Источник: Центр информации УПЦ
Религиозная община – это люди, которые посещают богослужения в этом храме, жертвуют на этот храм, делают что-то, что делает этот храм живым

Право голоса в вопросе о переходе религиозной общины в другую юрисдикцию имеют только верующие, которые посещают богослужения, содержат храм и участвуют в его жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявила глава Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Елена Богдан, выступая на собрании о переводе церковной общины из УПЦ в ПЦУ в Белогородке.

«Религиозная община – это люди, которые посещают богослужения в этом храме, жертвуют на этот храм, делают что-то, что делает этот храм живым. Если нет религиозной общины, то храм пуст. Соответственно, здесь сегодня должны, согласно действующему законодательству, принять решение те люди, которые являются прихожанами, или меценатами, или иным образом участниками религиозной жизни этого храма», – отметила Богдан и предупредила граждан о последствиях незаконного «перевода» храма людьми, которые не имеют никакого отношения к церковной общине.

«Представьте себе ситуацию, когда решение принимается ЗА религиозную общину. Это в итоге означает, что храм будет либо пуст, либо закрыт, либо просто не сможем в нем дальше продолжать религиозную жизнь», – подчеркнула глава Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

Также Елена Богдан зачитывала собравшимся решения Собора УПЦ в Феофании, который заявил о полной независимости Украинской Православной Церкви, однако жители Белогородки не слушали ее и начали выкрикивать оскорбления в адрес госслужащей.

«Верующие УПЦ тоже служат в ВСУ, родственники священников УПЦ тоже служат в ВСУ. И пока общество внутри Украины понимает друг друга, слышит друг друга, мы все вместе крепче, в противном случае – мы слабее, и это точно будет работать на врага», – такими словами завершила свое выступление Богдан.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Елена Богдан
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