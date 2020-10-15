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Германия вводит обязательный карантин для прибывающих из "красных" стран

15.10.2020 / 16:52
С 15 октября все, кто приезжают в ФРГ из стран, определенных немецким МИД как относящиеся к зоне риска, будут обязаны пойти на карантин сроком на 10 дней.

Таким образом, отменяется возможность въехать в Германию со справкой об отрицательном результате теста.
Это подтвердил официальный представитель Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 14 октября.

Карантин можно прервать, сдав анализ, но не ранее чем через 5 дней пребывания в Германии. В случае появления впоследствии симптомов заболевания, нужно будет сделать второй тест.

О въезде, карантине и результатах тестов человек должен информировать уполномоченные органы здравоохранения.

Поэтому правило, которое действовало до сих пор, о возможности въехать в Германию со справкой об отрицательном результате теста не более чем 48 часов, в дальнейшем работать не будет.

Требования к транзитнымх пассажирам не изменились.

Как сообщалось, Украина относится к зонам риска.

По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в ФРГ подтверждены 5132 новых случая инфицирования COVID-19. Всего с конца января в Германии были зафиксированы 334 585 случаев заболевания коронавирусом. Умерли за это время 9 677 человек, из них за последние сутки 43 человека.

В мире по состоянию на утро 14 октября количество больных COVID-19 составляет 38 370 434 человек. 28 853 981 человек выздоровел, 1 090 921 пациент умер.

В общей сложности коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Источник

карантин, Германия
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