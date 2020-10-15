Войти | Зарегистрироваться
16:39

четверг,
15 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Pfizer начинает испытания вакцины от COVID-19 на детях

15.10.2020 / 16:21
Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. планирует начать испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса COVID-19 на детях в возрасте от 12 лет.

Об этом сообщает CNN.

Это будет первое испытание вакцины против коронавируса с участием детей в США.

Медицинский центр Детской больницы Цинциннати уже на этой неделе начнет вакцинацию подростков в возрасте от 16 до 17 лет, позже будут вакцинированы и дети в возрасте от 12 до 15 лет.

Компания уже получила разрешение от соответствующих регуляторных органов США. Более 90 человек откликнулись на призыв принять участие в эксперименте.

«Мы действительно думаем, что вакцинация детей и подростков будет важным компонентом в борьбе с распространением вируса... Я думаю, что важно помнить о том, что, хотя уровень смертности среди детей, больных коронавирусом, ниже, чем среди взрослых, он не равен нулю. У детей могут развиться серьезные последствия, и это невозможно предсказать. Они также могут заразить других, более уязвимых людей», - сказал директор Центра исследований вакцин в больнице Роберт Фрэнк.

Компания Pfizer разработала две вакцины, которые тестирует вместе с немецкой фармацевтической компанией Bio-Tech. В случае получения разрешения от регулирующих органов она рассчитывает изготовить до 100 миллионов доз до конца 2020 года и 1,3 миллиарда доз до конца 2021 года.

Всего в США четыре фармацевтические компании сейчас находятся в стадии клинических испытаний вакцин.

Напомним, недавно американская компания Johnson & Johnson заявила о временном приостановлении широких клинических испытаний всех экспериментальных препаратов, которые могут стать вакциной против коронавируса. Причиной этому стало резкое ухудшение состояния пациентов. Позже испытания приостановила Американская фармацевтическая компания Eli Lilly.

В мире по состоянию на утро 14 октября зафиксированы более 38,3 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 28,8 млн человек.

Источник

коронавирус, вакцина, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.