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Беларусь ограничила пересечение границы с Украиной

30.10.2020 / 09:42
Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Об этом сообщает издание TUT.by, которое ссылается на ответ Государственного пограничного комитета Беларуси, комментарий УП Государственной пограничной службы Украины

Дословно: " В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Согласно разъяснениям под ограничения не подпадают: дипломаты, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Госпогранслужбе "Украинской правде" подтвердили ограничения въезда со стороны Беларуси.

Прямая речь спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко: "По имеющейся у Госпогранслужбы информации, республика Беларусь прекращает пропускные операции в своих пунктах пропуска.

От белорусских пограничников поступили сообщения об этом. Отмена пропуска начинает действовать с 18 часов по минскому времени с сегодняшнего дня.

Ситуацию они объясняют недопущением распространения коронавируса на территорию Беларуси.

Под ограничения не подпадают только 3 категории: люди, которые въезжают по дипломатическим или служебным паспортам, водители грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и члены поездных бригад.

В тоже время, не сказано ни о каких-то ограничениях на выезд из Беларуси".

Напомним, раньше люди на границе с Беларусью начали жаловаться, что не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы.

Источник

границы, Беларусь
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