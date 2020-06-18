Войти | Зарегистрироваться
12:51

четверг,
18 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Мэры выйдут с презентацией своей новой партии - СМИ

18.06.2020 / 11:16
Мэры запланировали официальную презентацию собственной партии, 19 июня должны объявить программу действий и пригласить всех коллег к переговорам.

Об этом сообщает информированный источник ZN.UA

Прямая речь: "Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов".

Речь идет об общенациональном проекте, который будет отстаивать интересы местного самоуправления.

В составе организаторов проекта мэры Борис Филатов (Днипро), Александр Сенкевич (Николаев), Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир).

Издание отмечает, что мэры ведут себя довольно сдержанно, не комментируя предстоящее событие, объясняя свою позицию тем, что на них идет постоянное политическое давление, в том числе с действиями силовых структур.

Источник ZN.UA отмечает, что в партию официально будет предложено вступать всем, "кто за идею", съезд запланирован на 3 июля.

Глава Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекту, однако тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.

Для реализации проекта использована партия "Новая Европейская Украина", перерегистрированная в Днипре и переименована в партию "Пропозиция".

Напомним: в последнее время обострились отношения представителей местной власти с центральной. В частности руководители городов критиковали решение Кабмина о жестких карантинных ограничениях в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Президент Владимир Зеленский ставит в один ряд с сепаратизмом бунт городских голов против решений центральной власти, так как считает, что это вредит не президенту, а Украине.

Местные власти раскритиковали также решение правительства заново поделить Украину на районы. Более 200 представителей местной власти Украины обратились к Верховной Раде с призывом не голосовать за любые законы и постановления о реорганизации районов и объявления выборов в райсоветы, пока не завершатся консультации относительно конечного видения децентрализации.

Источник

партия, презентация, Зеленский, мэры
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
17 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.