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Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

14.09.2020 / 14:21
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на выборах люди часто голосуют за что-то знакомое и привычное, и поэтому могут пропустить что-то новое и интересное, и не дают возможности таким людям себя проявить.

"Сейчас почти во всех областных городах у мэров рейтинги высочайшие. Люди любят что-то знакомое. Это когда мы приходим к телевизору, садимся на диван, и клацаем. Хотим что-то очень знакомое, а иногда там мы пролистываем что-то уникальное, и не даем возможности кому-то себя проявить. Поэтому я считаю, что судить нужно не потому, как ты там кого-то знаешь, а судить по порядочности, честности, и давать возможность. Потому что Украина уникальная страна, которая дает возможности, и я этому пример", - сказал он на брифинге в субботу, 12 сентября, в Одессе.

Отвечая на вопрос том, кого он считает национальной элитой, Зеленский отметил, что это она есть не только в политике, и это зачастую является ошибочным восприятием. "Это так говорится - "наши элиты", когда говорят о каких-то политических фигурах. Для меня элита – это необязательно, чтобы знали человека. В политику, как правило, идут люди, которых знают", - указал он.

Зеленский считает, что национальная элита – это врачи, военные, ученые, которые могут не быть широко известны, но делают очень много важного и полезного для Украины и ее жителей.

"Я хотел бы, чтобы такие люди не боялись идти в политику. Но поверьте, найти непросто, чтобы человек был и элитой, и имел национальный рейтинг, у него была узнаваемость", - подчеркнул он.

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рейтинг, Зеленский, мэры
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