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Рейтинг Зеленского стремительно упал до 52%

29.11.2019 / 17:18
Доля тех, кто положительно относится к президенту Владимиру Зеленскому, в конце ноября 2019 года уменьшилась до 52%, и до 36% возросла доля тех, кто не одобряет действий президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии

Дословно: "К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%.

В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября".

Кроме того, в конце месяца ухудшилась оценка действий Зеленского по сравнению с началом ноября. В частности, на 10 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет работу Зеленского (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрос не проводился на временно оккупированной территории - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Источник

опрос, рейтинг, Зеленский
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