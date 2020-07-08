У Зеленского президентский рейтинг 36,6%, у Порошенко – 20,9%, во втором туре 65,4% и 34,6% соответственно - соцопрос "Социс"

А за пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 20,9%, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 24-30 июня 2020 года.

При этом 16% респондентов поддержали бы сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, по 6,9% - лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко и лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 3,1% - советника председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елену Зеркаль, 2,8% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 2,2% - режиссера Олега Сенцова. 11,3% из общего числа опрошенных не принимали бы участия в голосовании, а 18,8% затруднились с ответом.

Сравнение с результатами аналогичных исследований в прежние три месяца показывает, что рейтинг Зеленского снижается, начиная с марта, когда за него были готовы проголосовать 40,4% от общего количества респондентов. В апреле он составлял 31,3%, в мае – 30,4%; в июне – 25,6%. Рейтинг Порошенко после снижения в апреле, когда за него были готовы проголосовать 10,2% от общего количества респондентов, напротив, растет: в мае он был 11,2%, в июне – 14,7%. Также демонстрирует стабильный рост рейтинг Бойко – с 8,8% от общего количества респондентов в марте до 11,2% в июне. Рейтинг Тимошенко после роста в апреле до 6,4% снижается и достиг 4,9% от общего числа респондентов в июне.

В случае проведения второго тура президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко за действующего главу государства проголосовали бы 65,4% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. При этом за лидера "Евросолидарности" проголосовали бы 34,6%. 19,9% их общего числа опрошенных не брали бы участие в голосовании, 13% затруднились с ответом.

Рейтинг Зеленского во втором туре демонстрирует снижение с апреля, когда он составил 53,2% от общего количества опрошенных, до 43,9% в июне, а рейтинг Порошенко после снижения с 19,4% в апреле до 18,3% в мае, соответственно, вырос до 23,3%.

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) было опрошено 2 тысячи взрослых респондентов из всех регионов, кроме оккупированных, репрезентативно по полу, возрасту и месту проживания.

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