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Мнение: За назначение Лещенко в набсовет УЗ надо благодарить Гончарука и ОП

08.07.2020 / 13:27
Милованов признался, что его попросили назначить Лещенко в наблюдательный совет

Уволенный министр экономики Тимофей Милованов в передаче «HARD з Влащенко» на телеканале ZIK рассказал, как Сергей Лещенко попал в наблюдательный совет железной дороги.

Оказывается его (Милованова) попросили. Точнее Гончарук попросил, а Милованов согласился.

Чем занимается Лещенко на железной дороге за 332 тысячи в месяц, бывший глава Министерства экономики не знает.

О наблюдательных советах и Лещенко с 40:33

Как отметила народный депутат, юрист Антонина Славицкая в своем телелеграмм-канале, назначение Лещенко членом набсовета УЗ не имеет ничего общего с объективностью, за что отдельная благодарность бывшему премьер-министру Гончаруку.

«Экс-премьеру Гончаруку и Офису Президента мы должны быть благодарны за назначение Сергея Лещенка членом Наблюдательного совета "Укрзализныци". Тимофей Милованов рассказал, как происходило его назначение, не имеющее ничего общего с объективностью и прозрачностью. Одним словом – Дякуємо», - написала Славицкая.

Лещенко, Милованов, Славицкая
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