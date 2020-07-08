Мнение: За назначение Лещенко в набсовет УЗ надо благодарить Гончарука и ОП

Уволенный министр экономики Тимофей Милованов в передаче «HARD з Влащенко» на телеканале ZIK рассказал, как Сергей Лещенко попал в наблюдательный совет железной дороги.

Оказывается его (Милованова) попросили. Точнее Гончарук попросил, а Милованов согласился.

Чем занимается Лещенко на железной дороге за 332 тысячи в месяц, бывший глава Министерства экономики не знает.

О наблюдательных советах и Лещенко с 40:33

Как отметила народный депутат, юрист Антонина Славицкая в своем телелеграмм-канале, назначение Лещенко членом набсовета УЗ не имеет ничего общего с объективностью, за что отдельная благодарность бывшему премьер-министру Гончаруку.

«Экс-премьеру Гончаруку и Офису Президента мы должны быть благодарны за назначение Сергея Лещенка членом Наблюдательного совета "Укрзализныци". Тимофей Милованов рассказал, как происходило его назначение, не имеющее ничего общего с объективностью и прозрачностью. Одним словом – Дякуємо», - написала Славицкая.