Лещенко мог бы рассказывать «бестолковым американцам» как из ничего сделать миллион, - юрист

Согласно данным НАПК, в апреле член наблюдательного совета Акционерного общества «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») Сергей Лещенко получил более трехсот тысяч гривен от американской инвестиционной компании.

Как предположила народный депутат, юрист Антонина Славицкая в своем телелеграмм-канале, эти деньги Лещенко мог получить за некие консультации «бестолковых американцев».

«Социальный лифт по-украински - это когда ты усиленно борешься с коррупцией, а потом ее возглавляешь)). Новости из жизни миллионеров: бывший журналист, бывший активист, бывший депутат, а ныне просто состоятельный человек Сергей Лещенко - снова неплохо подзаработал. В апреле Сергей получил 323 011 гривен от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp. И это не какие-то грязные инсинуации, а данные реестра Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В качестве вида дохода Лещенко обозначил эти деньги как «гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам», - рассказала юрист.

По ее мнению трудно сказать, за что он получил такие гонорары. Но Eaton Vance - компания, которая занимается инвестиционными продуктами и услугами по управлению капиталом, поэтому Лещенко, надо полагать, «консультировал бестолковых американцев по поводу того, как и куда вкладывать капитал».

«Но куда вложить деньги - вопрос десятый. Главное - как их заработать? Интересно, поведал ли Лещенко заокеанскому работодателю, как и на чем он зарабатывает в Украине? Нет? Жаль, потому что история интересная. И нам-то она известна. Ведь как член наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця» бывший фронтмен «Украинской правды» получил уже более 1 млн гривен. Но стало ли лучше «Укрзализныце» от его бесценного присутствия?», - отметила Славицкая.

Юрист предложила снять фильм о том, как зарабатывать и консультантом режиссера пригласить именно Лещенко.

«Я считаю, что это - сюжет для американского блокбастера. И только мастеру уровня Стивена Спилберга можно доверить снять фильм о том, как из ничего сделать миллион гривен. Кстати, Лещенко и здесь вполне мог бы выступить консультантом режиссера и заработать еще пару миллионов. В итоге все были бы довольны. Кроме Украины, конечно. Но кто обращает внимание на подобные мелочи?», - резюмировала Славицкая.