Войти | Зарегистрироваться
13:15

пятница,
15 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Во всех храмах УПЦ 17 мая будут молиться о жертвах политических репрессий

15.05.2020 / 12:08
Во всех храмах УПЦ 17 мая будут молиться о жертвах политических репрессий
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 17 мая будут молиться о жертвах политических репрессий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий циркуляр был направлен сегодня всем епархиальным архиереям.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви информирует, что 17 мая в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий.

В связи с указанным и с целью почитания жертв массовых политических репрессий 1937-1938 годов, 17 мая текущего года во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии необходимо совершить литию о жертвах политических репрессий с траурным перезвоном», - сказано в документе.

Документ подписан управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем).

*** День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии.

Источник: Inpress.ua
молитва, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.