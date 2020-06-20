Обсуждая с Сытником непорядочных депутатов прошлого созыва, Лещенко забыл упомянуть о себе, - юрист

Специально для 24 канала член Наблюдательного совета "Укрзализныци" и экс-депутат от Блока Петра Порошенка Сергей Лещенко взял интервью у директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Как пояснила народный депутат, юрист Антонина Славицкая в своем телелеграмм-канале суть интервью заключалась в обсуждении разного рода уголовных дел, подследственных НАБУ с намеком на то, что именно подозреваемые по этим делам организовывают информационные «атаки» на Бюро.

Так же юрист обратила внимание на то, что Артём Сытник перестал называть вслух фамилии и бросаться обвинениями и комментировал все довольно сдержанно. Однако были в этом интервью моменты, которые смущают.

«Сергей Лещенко, интересуясь уголовными производствами, например, по мэру Труханову или "владельцу канала 1+1", абсолютно упустил из виду дело мэра Садового, которого НАБУ подозревает в злоупотреблениях. Может потому, что ребята сидят на канале 24, Садового? И там же эфирное пристанище всех «активистов», кормящихся с грантовых денег? Говоря о коррупции на госпредприятиях, почему-то Сергей не упомянул, что НАБУ расследует 21 уголовное производство, касательно коррупционных правонарушений в сфере деятельности "Укразализныци", часть из которых были уже после того, когда Лещенко пошёл в Наблюдательный совет и возглавил там антикоррупционный комитет», - рассказала Славицкая.

Она отметила, что говоря о непорядочных депутатах прошлого созыва, Сергей Лещенко «забыл» упомянуть о своей истории с квартирой и непонятным источником происхождения средств на её приобретение. Как не вспомнил и про экс-министра инфраструктуры Омеляна.

«Или о таких людях и их злоупотреблениях говорить вслух нельзя, потому что у них «вышиваночная неподсудность»? Ну и конечно ни слова о пребывании в реестре коррупционеров, и отдыха за чужой счет самого Артема Сергеевича. О – объективность», - резюмировала Славицкая.