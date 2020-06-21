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В Горненском монастыре в Иерусалиме сегодня престольный праздник

21.06.2020 / 14:54
В Горненском монастыре в Иерусалиме сегодня престольный праздник
Иерусалим Источник: rusdm.ru
В Горненском монастыре престольный праздник

21 июня в Горненском женском монастыре в Эйн-Кареме (Иерусалим) состоялись торжества, посвященные престольному празднику главного храма обители – собора Всех святых в земле Русской просиявших.

Божественную литургию в соборе Всех Русских святых совершил Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), сообщается на сайте Русской духовной миссии.

Собор духовенства совершил торжественный крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия и окроплением молящихся святой водой, затем перед амвоном собора Всех святых было провозглашено уставное многолетие, после чего архимандрит Александр (Елисов) к молящимся обратился со словом наставления, посвященным празднику.

По окончании богослужения процессия духовенства и монашествующих Горненской обители направилась в монастырскую трапезную, где был дан праздничный прием.

Источник: Inpress.ua
церковь, Иерусалим
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