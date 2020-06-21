УПЦ сегодня молится обо всех врачах и медработниках

В воскресенье, в День медика Украины, во всех храмах Украинской Православной Церкви молились обо всех врачах и медработниках.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в профессиональный праздник медиков поздравил глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медучреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет.

«С принятием решения стать врачами вы понимали, что вам придется отдавать много жизненных сил другим людям, однако не испугались трудностей и начали осваивать профессию. Каждый из вас прошел особый путь сначала обучения, а затем испытания своих сил на практике. Каждый из вас заплатил большую цену, чтобы иметь уникальные знания и навыки для спасения жизни людей», - отметил владыка Филарет.

При этом он особо отметил медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Особую благодарность выражаю врачам и медицинским работникам, которые самоотверженно выполняли свои профессиональные обязанности во время пандемии коронавируса COVID-19. Уверяю вас, что Украинская Православная Церковь ежедневно возносит особые молитвы за больных и врачей, которые продолжают борьбу с пандемией, а также тех, кто для преодоления болезни уже отдал свою жизнь», - подчеркнул митрополит.

В профессиональный праздник владыка Филарет пожелал врачам и медработникам крепости, доверия Господу, здоровья и благополучия.