Войти | Зарегистрироваться
15:33

воскресенье,
21 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ сегодня молится обо всех врачах и медработниках

21.06.2020 / 15:09
УПЦ сегодня молится обо всех врачах и медработниках
Митрополит Филарет Источник: Центр информации УПЦ
Львовский митрополит УПЦ поздравил медиков с профессиональным праздником

В воскресенье, в День медика Украины, во всех храмах Украинской Православной Церкви молились обо всех врачах и медработниках.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в профессиональный праздник медиков поздравил глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медучреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет.

«С принятием решения стать врачами вы понимали, что вам придется отдавать много жизненных сил другим людям, однако не испугались трудностей и начали осваивать профессию. Каждый из вас прошел особый путь сначала обучения, а затем испытания своих сил на практике. Каждый из вас заплатил большую цену, чтобы иметь уникальные знания и навыки для спасения жизни людей», - отметил владыка Филарет.

При этом он особо отметил медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Особую благодарность выражаю врачам и медицинским работникам, которые самоотверженно выполняли свои профессиональные обязанности во время пандемии коронавируса COVID-19. Уверяю вас, что Украинская Православная Церковь ежедневно возносит особые молитвы за больных и врачей, которые продолжают борьбу с пандемией, а также тех, кто для преодоления болезни уже отдал свою жизнь», - подчеркнул митрополит.

В профессиональный праздник владыка Филарет пожелал врачам и медработникам крепости, доверия Господу, здоровья и благополучия.

Источник: Inpress.ua
медики, УПЦ, Митрополит УПЦ Филарет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июня
20 июня
19 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.