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В РПЦ считают снос памятников в США попыткой переписать историю

21.06.2020 / 15:26
В РПЦ считают снос монументов попыткой переписать историю

Снос монументов в США является попыткой переписать историю.

Об этом заявил гГлава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Мы, конечно, не должны переносить сегодняшние стандарты на прошлое. Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, они по-другому действовали, и просто автоматически переносить все сегодняшние стандарты, особенно те, которые на Западе сегодня существуют, так называемые либеральные стандарты, на прошлое человечества – это значит постоянно переписывать историю», – сказал митрополит.

Между тем, по мнению архиерея, историю невозможно переписать, и «выдающимся деятелям прошлого нужно отдавать дань, исходя именно из тех стандартов, которые существовали тогда, а не переносить искусственно сегодняшние стандарты на прошлое».

Таким образом, представитель РПЦ откликнулся на массовый демонтаж памятников а Америке людям, имевшим отношение к рабству, который начался на волне протестов против убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.

Источник: Inpress.ua
США, РПЦ, снос памятников
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