В РПЦ считают снос памятников в США попыткой переписать историю

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В мире зафиксировали 7,6 миллиона случаев коронавируса
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Коронавирус: более 3,5 млн человек побороли болезнь
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Качество воды на пляжах Европы в последние годы улучшилось
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НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг
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ВОЗ изменила свои рекомендации относительно ношения масок
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Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС
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НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе — это отсрочит его рассмотрение в Раде
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Народные депутаты разрешили "напечатать денег" для погашения долгов на рынке электроэнергии
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Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине
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Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch
- 15:14
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Курортный сезон в Одесской области: в Минздраве не рекомендуют купаться в море
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На трассе "Киев-Чоп" масштабное ДТП: 4 погибших
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У участников стрельбы в Броварах провели обыски — МВД
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SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
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Самые высокие уши: киевский пес из приюта установил национальный рекорд
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На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
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Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
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09:33
Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
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