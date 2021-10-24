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В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине

24.10.2021 / 20:30
В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине
Источник: ria.ru
Главный смысл нынешнего визита, по словам священника – подчеркнуть близость США и Константинопольского патриархата

В США патриарх Варфоломей будет обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации проекта ПЦУ.

Об этом сказал секретарь ОВЦС МП по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщает ria.ru.

«Не исключаем усиления гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь в связи с визитом патриарха Варфоломея в Соединенные Штаты», – подчеркнул отец Игорь.

По его словам, Константинопольский патриарх «так или иначе будет встречаться с людьми, которые курируют украинский проект (ПЦУ – Ред.) и, видимо, будут обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации этого проекта».

«Если возобладает точка зрения, что активность нужно увеличить, значит, будет больше захватов храмов и прочих подобных действий по отношению к верующим канонической Церкви», – добавил секретарь ОВЦС МП.

«О том, что в украинских церковных делах Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Константинопольским патриархатом, не скрывает ни та, ни другая сторона. Господин Помпео, бывший госсекретарь США, уходя со своего поста, сказал, что одно из главных его достижений на своей должности – это как раз автокефалия ПЦУ», – напомнил протоиерей Игорь Якимчук, выразив удивление, что для такого ранга чиновника такой страны это является приоритетом.

Главный смысл нынешнего визита, по словам священника – подчеркнуть близость США и Константинопольского патриархата.

«Этот визит патриарха Варфоломея в США призван подчеркнуть их близость, продемонстрировать, что Соединенные Штаты и после смены администрации являются защитником и покровителем Константинопольского патриархата – в этом главный смысл этого визита», – отметил представитель Московского Патриархата.

Председатель ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что планы патриарха Варфоломея финансирует греческая община в США и поддерживает американская администрация.

«В Америке есть солидная греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха, и которая финансово поддерживает, по сути - содержит Константинопольский патриархат. Кроме того, американская администрация на протяжении многих лет оказывает политическую поддержку Константинополю, в том числе в тех амбициозных планах, которые Константинопольский патриархат вынашивает и частично реализует», - рассказал митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
США, РПЦ, Варфоломей, Фанар
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