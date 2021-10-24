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Митрополит УПЦ объяснил, что вакцинация не влияет на душу человека

24.10.2021 / 19:45
Митрополит УПЦ объяснил, что вакцинация не влияет на душу человека
Источник: Центр информации УПЦ
Основная проблема в том, что люди мало задумываются о чистоте своего сердца

Вакцинация не является грехом – это личный выбор, ни коим образом, не влияющий на душу, в отличие от осуждения и ненависти.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом рассказал митрополит Запорожский Лука (Коваленко).

Владыка акцентировал внимание на духовном состоянии людей – маловерии.

«Живем в то время, когда Дух Святой действует непосредственно через Церковь, изобильно изливаясь на всех ее чад. Мы же, маловерные, находясь рядом со Христом, рядом с Его Церковью, но не уповаем на милость Божию, а сомневаемся. Вспомните, сколько людей ушло из Церкви, «борясь с кодами», считая, что Церковь погибла. А сколько сейчас людей забивает себе голову темой борьбы с вакцинами, тратя на это свое время, вместо того, чтобы просто помолиться!», - сказал архиерей.

Митрополит Лука константировал, что чтение новостей о вакцинации заменило чтение жития святых, священного Писания. «Вместо того, чтобы размышлять о встрече со Христом ужасаемся от мысли о конце света. Но разве Христос спросит, как усердно мы боролись с вакцинацией? Разве это как-то поможет на страшном суде? Нет», - сказал иерарх УПЦ.

Он отметил, что вакцинация не является грехом – это личный выбор, ни коим образом, не влияющий на душу, в отличие от осуждения и ненависти.

«Сотворяем себе ложных богов, идолов, вместо того, чтобы обратить свой духовный взор ко Христу и уверовать всем сердцем своим. Верующий человек уповает на милость Божию, все делает по воле Божией и каждый свой поступок сверяет с Его словом», - пояснил владыка.

По его словам, основная проблема в том, что люди мало задумываются о чистоте своего сердца.

«Нужно просить у Бога милости, стараться стяжать благодать Духа Святого. Главная проблема в том, что отвлекаемся от спасения души забивая свою голову мирскими вещами, преходящими, полностью погружаясь в суету дня. А нужно лишь попросить Господа, и Он никогда не откажет и даст все, потребное ко спасению», - подытожил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
упц, вакцинация, митрополит Лука
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