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В Запорожье крестным ходом почтят память апостола Андрея Первозванного

11.12.2019 / 12:06
В Запорожье крестным ходом почтят память апостола Андрея Первозванного
Крестный ход в Запорожье Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход с иконой апостола Андрея Первозванного начнется в 15 00 у Покровского архиерейского собора

В Запорожье 12 декабря, в канун празднования памяти святого апостола Андрея Первозванного, состоится крестный ход с иконой апостола.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии.

Крестный ход с иконой апостола Андрея Первозванного начнется в 15 00  у Покровского архиерейского собора и пройдет по улицам Запорожья к Свято-Андреевскому кафедральному собору на проспекте Моторостроителей, 50.

Как сообщалось ранее, в Запорожье верующие Украинской Православной Церкви передали областному центру по профилактике и борьбе со СПИДом сертификат на сумму 18 тыс грн для приобретения оборудования.

Источник: Inpress.ua
запорожье, упц, митрополит Лука
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