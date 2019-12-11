Войти | Зарегистрироваться
13:19

среда,
11 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ собирает подарки для сирот и больных детей ко дню святого Николая

11.12.2019 / 11:51
УПЦ собирает подарки для сирот и больных детей ко дню святого Николая
Подарки к празднику Источник: Центр информации УПЦ
Как сообщается на сайте Одесской епархии, в этот день в девяти точках города православная молодёжь организует сбор подарков для детей из социально незащищенных групп населения

Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот, больных детей и детей из социально незащищенных групп населения.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайты епархий.

«В рамках акции предполагается проведение праздничного концерта совместными усилиями молодежи и священнослужителей, а также вручение подарков детям с диагнозом ДЦП и жителям Приднепровского гериатрического пансионата. Цель мероприятия - создать праздничную атмосферу среди людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, детей и молодежи», - сообщается на сайте Днепропетровской епархии.

В Херсоне объявили о начале благотворительной акции, в ходе которой каждый желающий может передать в любой храм города полностью или частично собранный подарок для детей-сирот.

Подарок может быть подготовлен для мальчика или девочки от 7 до 15 лет и упакован в красивый пакет.

«Каждый может сделать мир лучше и добрее, поделиться своим теплом с детками, живущими в приютах и интернатах города и области, а иногда и рядом с нами: в приемных семьях, детских домах семейного типа», - отметили на сайте отдела по делам семьи Херсонской епархии УПЦ.

В Одессе, в воскресенье 15 декабря состоится ежегодная благотворительная акция «Поделись своей добротой».

Как сообщается на сайте Одесской епархии, в этот день в девяти точках города православная молодёжь организует сбор подарков для детей из социально незащищенных групп населения.

Подарки передадут в детдома и другие детские социальные учреждения Одессы и Одесской области в день памяти святителя Николая, 19 декабря.

Как сообщалось ранее, подарки детям-сиротам, ребятам из многодетных семей и детям с ограниченными физическими возможностями собирает социальный отдел Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 декабря
10 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.