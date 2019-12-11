Пристайко коротко подытожил достижения "нормандской встречи"

Об этом сообщает Twitter Пристайко

Прямая речь: "Итоги Норманди. Полное бессрочном прекращении огня до конца 2019 года. Контроль Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с расширенным мандатом. Ожидаем ее работы 24/7.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря. План – завершить (обмен) как можно скорее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске "Красного креста" и других гуманитарных организаций.

Дальнейшее разведение войск еще на трех участках. Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина.

Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно с высокими стандартами ОБСЕ. Наша позиция по контролю над границей неизменна. Постепенно будем двигаться в эту сторону.

Следующая встреча – через 4 месяца".

Напомним, 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.

Сначала в "Елисейском дворце" состоялись двусторонние встречи между всеми лидерами, за исключением президентов РФ и Украины. Затем более часа все четыре лидера вели переговоры за круглым столом.

Позже состоялась двусторонняя встреча украинской и российской делегаций, на которой речь шла о газовой тематике. Во время этих переговоров Зеленский и Путин беседовали с глазу на глаз 10-15 минут. Путин сказал журналистам, что поговорили "хорошо, по-деловому".

После того Зеленский, Путин, Меркель и Макрон снова общались вместе за ужином, который длился чуть более двух часов и окончилась среди ночи.

По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.

На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.

Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.

О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.

Зато вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали", но форму, объем, цену, детали договора о транзите газа еще будут обсуждать.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.

Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.

При этом Путин отметил "потепление" отношений с Украиной, а также продолжил обещать Киеву скидку в 25% на газ.

Украина и Россия не достигли согласия относительно нового контракта на транзит газа и на поставки газа – договорились "дальше договариваться".

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