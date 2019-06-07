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В РПЦ считают, что из-за «украинского вопроса» роль Фанара теперь может занять любая Поместная Церковь

07.06.2019 / 18:37
В РПЦ считают, что из-за «украинского вопроса» роль Фанара теперь может занять любая Поместная Церковь
Фанар Источник: patriarchia.ru
Поместные Церкви будут искать возможность лишить Константинопольский Патриархат роли координатора в православном мире

Константинопольский Патриархат утратил координирующую роль среди мирового Православия, сегодня любая Поместная Церковь может стать таким координатором.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион в интервью франкоязычному православному порталу Orthodoxie.com, сообщает patriarchia.ru.

«Любая Поместная Церковь может в данной ситуации взять на себя роль медиатора, чтобы предпринять попытку выхода из сложившейся в православном мире кризисной ситуации. Мы уже слышали об инициативе Архиепископа Кипрского Хризостома, который начал объезжать Поместные Церкви, встречаться с их Предстоятелями; по всей видимости, это связано с существующим в Церквах пониманием, что Константинопольский Патриарх, вмешавшись в ситуацию в Украине, ассоциировав себя с украинским расколом, теперь не может исполнять роль координатора в семье Поместных Православных Церквей», - сказал он.

По мнению митрополита Илариона, до 2018 года Варфоломей был реальным координатором в среде мирового Православия, однако «сам, добровольно выбрал такое положение».

«Теперь же Константинопольский Патриархат провозгласил некую новую экклесиологическую доктрину, согласно которой Патриарх этой Церкви - «первый без равных». Согласно этой доктрине оказывается, что из какой-либо Поместной Церкви любой епископ и любой священник может обращаться к нему с апелляцией, что он имеет какие-то эксклюзивные права в Православной Церкви и может вмешиваться в дела Поместных Церквей, единолично давать и отнимать автокефалию, признавать или не признавать раскол, одну Церковь создать, а другую — упразднить», - говорит владыка Иларион.

Митрополит РПЦ также предположил, что Поместные Церкви будут искать возможность лишить Константинопольский Патриархат роли координатора в православном мире.

«Думаю, что в этой ситуации Поместные Церкви будут искать возможности для того, чтобы какое-то другое лицо координировало их совместные усилия, потому что действия, предпринятые Патриархом Варфоломеем в Украине, являются антиканоническими, разбойническими. Неслучайно ни одна Поместная Церковь до сих пор не признала структуру, которую он в Украине создал», - отметил митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Варфоломей, Фанар, Константинопольский Патриархат
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