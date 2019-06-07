В РПЦ считают, что из-за «украинского вопроса» роль Фанара теперь может занять любая Поместная Церковь

Константинопольский Патриархат утратил координирующую роль среди мирового Православия, сегодня любая Поместная Церковь может стать таким координатором.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион в интервью франкоязычному православному порталу Orthodoxie.com, сообщает patriarchia.ru.

«Любая Поместная Церковь может в данной ситуации взять на себя роль медиатора, чтобы предпринять попытку выхода из сложившейся в православном мире кризисной ситуации. Мы уже слышали об инициативе Архиепископа Кипрского Хризостома, который начал объезжать Поместные Церкви, встречаться с их Предстоятелями; по всей видимости, это связано с существующим в Церквах пониманием, что Константинопольский Патриарх, вмешавшись в ситуацию в Украине, ассоциировав себя с украинским расколом, теперь не может исполнять роль координатора в семье Поместных Православных Церквей», - сказал он.

По мнению митрополита Илариона, до 2018 года Варфоломей был реальным координатором в среде мирового Православия, однако «сам, добровольно выбрал такое положение».

«Теперь же Константинопольский Патриархат провозгласил некую новую экклесиологическую доктрину, согласно которой Патриарх этой Церкви - «первый без равных». Согласно этой доктрине оказывается, что из какой-либо Поместной Церкви любой епископ и любой священник может обращаться к нему с апелляцией, что он имеет какие-то эксклюзивные права в Православной Церкви и может вмешиваться в дела Поместных Церквей, единолично давать и отнимать автокефалию, признавать или не признавать раскол, одну Церковь создать, а другую — упразднить», - говорит владыка Иларион.

Митрополит РПЦ также предположил, что Поместные Церкви будут искать возможность лишить Константинопольский Патриархат роли координатора в православном мире.

«Думаю, что в этой ситуации Поместные Церкви будут искать возможности для того, чтобы какое-то другое лицо координировало их совместные усилия, потому что действия, предпринятые Патриархом Варфоломеем в Украине, являются антиканоническими, разбойническими. Неслучайно ни одна Поместная Церковь до сих пор не признала структуру, которую он в Украине создал», - отметил митрополит Иларион.