Медведчук пойдет на выборы без Ахметова. Первая десятка "Оппозиционной платформы"

Об участии на выборах кум Путина заявил на съезде 6 июня.

Медведчук и другие нардепы партии во время выступлений поддерживали риторику "объединения". В частности, об объединении говорили Сергей Левочкин, Наталья Королевская, но партия пойдет в Раду отдельно от "Оппоблока".

Также на съезде предложили список первой десятки партии: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

По данным УП, в список партии также могут войти экс-нардеп от "Партии регионов" Вадим Столар, Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина), Игорь Абрамов, оппоблоковец Николай Скорик, Григорий Суркис, Игорь Кисилев, Ренат Кузьмин (экс-первый заместитель генпрокурора).

В частности считают, что под руководством Кузьмина фабриковались дела в отношении Юлии Тимошенко, Юрия Луценко.

По словам Бойко, команда "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за отмену закона о языке, отмене закона об образовании, отмене закона о люстрации, отмене закона о декоммунизации, переименование церкви.

Также на съезде Левочкин назвал "будущего премьер-министра" от партии - Бойка.

Ранее источники "Украинской правды" в группах влияния оппозиционных политсил говорили, что партия "Оппозиционный блок" может воссоединиться ради похода на досрочные выборы парламента.

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