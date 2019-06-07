Войти | Зарегистрироваться
19:52

пятница,
07 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук пойдет на выборы без Ахметова. Первая десятка "Оппозиционной платформы"

07.06.2019 / 18:14
Кум Путина Виктор Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет участвовать в парламентских выборах 21 июля, но без объединения с "Оппозиционным блоком".

Об участии на выборах кум Путина заявил на съезде 6 июня.

Медведчук и другие нардепы партии во время выступлений поддерживали риторику "объединения". В частности, об объединении говорили Сергей Левочкин, Наталья Королевская, но партия пойдет в Раду отдельно от "Оппоблока".

Также на съезде предложили список первой десятки партии: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

По данным УП, в список партии также могут войти экс-нардеп от "Партии регионов" Вадим Столар, Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина), Игорь Абрамов, оппоблоковец Николай Скорик, Григорий Суркис, Игорь Кисилев, Ренат Кузьмин (экс-первый заместитель генпрокурора).

В частности считают, что под руководством Кузьмина фабриковались дела в отношении Юлии Тимошенко, Юрия Луценко.

По словам Бойко, команда "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за отмену закона о языке, отмене закона об образовании, отмене закона о люстрации, отмене закона о декоммунизации, переименование церкви.

Также на съезде Левочкин назвал "будущего премьер-министра" от партии - Бойка.

Ранее источники "Украинской правды" в группах влияния оппозиционных политсил говорили, что партия "Оппозиционный блок" может воссоединиться ради похода на досрочные выборы парламента.

Источник

выборы, Медыедчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.