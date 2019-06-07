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Митрополит Иларион: Патриарх Варфоломей оказался обманут в своих ожиданиях по Украине

07.06.2019 / 18:39
Митрополит Иларион: Патриарх Варфоломей оказался обманут в своих ожиданиях по Украине
Патриарх Варфоломей Источник: patriarchia.ru
Патриарх Варфоломей несет ответственность за раскол в новой Православной Церкви Украины

Патриарх Варфоломей оказался обманут в своих ожиданиях относительно Украины.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион в интервью франкоязычному православному порталу Orthodoxie.com, сообщает patriarchia.ru.

«Патриарху Варфоломею внушили, что если он даст автокефалию созданной в Украине структуре, то все архиереи канонической Украинской Православной Церкви ринутся туда. Мы ему говорили, что этого не произойдет - ну, может быть, один или два пойдут. Так и случилось: два предателя из девяноста архиереев перешли в раскол. Остальные остались», - рассказал он.

Митрополит также отметил, что в процентном отношении «предателей» в Украинской Православной Церкви оказалось меньше, чем у Иисуса Христа.

«Можно сказать, что в процентном отношении предателей оказалось в три раза меньше, чем в общине учеников Христовых. Как вы помните, один из двенадцати учеников предал Христа. В Украинской Православной Церкви 90 архиереев, два оказались предателями», - сказал владыка Иларион.

По его мнению, именно Патриарх Варфоломей несет ответственность за раскол в новой Православной Церкви Украины.

«Патриарх Варфоломей оказался обманут в своих ожиданиях. Ему пообещали, что канонические архиереи пойдут в созданную на Объединительном Соборе структуру - они не пошли. Ему пообещали, что Порошенко останется у власти - этого не случилось. И что же мы сейчас видим? В Украине легализован раскол, представители которого между собой не могут разобраться, кто главный. Есть Епифаний, который носит титул митрополита Киевского и всея Украины. Есть Филарет, который носит титул Патриарха Киевского и всея Руси-Украины. Они оба претендуют на первенство, оба заявляют о своих эксклюзивных правах», - говорит глава ОВЦС МП.

РПЦ, Патриарх Варфоломей, раскол в ПЦУ
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