Войти | Зарегистрироваться
13:20

вторник,
06 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Православной Церкви выразили соболезнование в связи с расстрелом мирных граждан в трех городах США

06.08.2019 / 12:25
В Православной Церкви выразили соболезнование в связи с расстрелом мирных граждан в трех городах США
Фото: FBI.gov Источник: patriarchia.ru
3 августа в результате стрельбы в магазине «Walmart» на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас) 21 человек погибли, более 20 получили ранения

В Православной Церкви выразили соболезнование в связи с серией инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли и пострадали десятки мирных граждан Соединенных Штатов Америки.

Соболезнование Предстоятеля Русской Православной Церкви Московского Патриарха Кирилла Президенту США Дональду Трампу опубликовано на patriarchia.ru.

«С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении мирных граждан в результате стрельбы в трех городах Америки.

В эти тяжелые для американского народа дни соболезную всем, кого коснулось горе. Надеюсь, что в дальнейшем будет сделано все возможное, дабы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

Милостивый Господь да укрепит руки врачей, борющихся за жизнь и здоровье пострадавших, ниспошлет скорейшее исцеление раненым и утешение родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

3 августа в результате стрельбы в магазине «Walmart» на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас) 21 человек погибли, более 20 получили ранения.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек.

Еще семь человек получили ранения при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Источник: Inpress.ua
США, РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 августа
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.