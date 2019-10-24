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В РПЦ заметили, что США становятся похожими на СССР

24.10.2019 / 10:29
В РПЦ заметили, что США становятся похожими на СССР
Легойда / Вести Источник: Телеграм
Владимир Легойда заметил, что в современном искусстве игнорируются христианские ценности

В Русской Православной Церкви заметили, что США становятся похожими на атеистический СССР.

Об этом написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

«Согласно исследованию Pew Research Center, количество людей в США, относящих себя к христианам, за последние 10 лет сократилось на 12 %, а количество атеистов и агностиков увеличилось почти на 10 %.

Штаты традиционно были христианской страной. Там никогда не стеснялись декларировать, что Америка уповает на Бога; президенты США дают присягу, положив руку на Библию. Тем печальнее наблюдать тенденцию к сокращению в США числа христиан», - отметил он.

Владимир Легойда заметил, что в современном искусстве игнорируются христианские ценности.

«К сожалению, в современном американском обществе для Бога места остается все меньше. Христианские истины нередко совершенно не укладываются в логику пути, по которому идут США. Во многом это связано с современной массовой культурой. В популярных кинофильмах, телесериалах, музыке и других произведениях искусства идея Бога и ценности христианства либо игнорируются как иррелевантные, либо откровенно высмеиваются.

При этом снижается авторитет семьи. А религиозные ценности, как известно, нередко прививаются именно в семье», - написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Он подчеркнул, что «странно наблюдать, как США постепенно все больше становятся похожими на Советский Союз, который стремился в светлое будущее без Бога».

Источник: Inpress.ua
США, СССР, РПЦ
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