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РФ требует от Украины признать аннексию Крыма для решения морского спора

23.10.2019 / 17:57
Признание российского суверенитета над Крымом со стороны Украины может стать основой для решения спора о морских границах.

 Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает пресс-служба МИД РФ.

По его словам, переговоры между странами по установлению морской границы, разграничению Азово-Керченской и Черноморской акватории возможны при условии отсутствия нерешенного спора, который касается суверенитета или других прав на материковую или островную территорию.

"Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - отметил Руденко.

Он также подчеркнул, что статус и режим Азовского моря определен Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами обеих стран.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины.

Источник

Крым, РФ, Руденко, морской спор
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